СМИ узнали об очередном переносе "Объединительного собора" на Украине

Дата проведения "Объединительного собора" православных церквей на Украине снова перенесена, в этот раз — на декабрь. Об этом сообщает украинское издание "Левый берег" со ссылкой на источник.

По информации журналистов, украинские священнослужители рассчитывают провести собор 9–10 декабря, однако эта дата приблизительная, поскольку устанавливается не Киевом, а Константинополем.

Ранее предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет говорил про октябрь. Однако когда этого не случилось, представители церкви озвучивали уже другую дату — 22 ноября.

Напомним, Синод РПЦ 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом из-за решения последнего начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине и снятия анафемы с глав двух неканонических церквей страны.