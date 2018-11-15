Стало известно, когда на Украине проведут собор об автокефалии

В РПЦ считают, что решение этого собрания о создании независимой от Москвы церкви не может иметь силы.

Созываемый Константинополем Объединительный собор епископов, на котором планируют выбрать предстоятеля независимой от Москвы Украинской церкви, пройдёт 22 ноября, пишет "Голос.UA".

Сообщается, что к этой дате подготовят текст документа о провозглашении автокефалии и устав православной церкви на Украине.

— Томос, подписанный патриархом Варфоломеем, вручат новому предстоятелю единой православной церкви на Украине, — говорится в сообщении.

Между тем в Русской православной церкви назвали предстоящий собор "ничтожным".

— Так называемый объединительный собор, когда бы он ни состоялся, будет иметь ничтожные канонические последствия, поскольку в нём официально не будет участвовать единственная в стране каноническая Украинская православная церковь, — отметили в Московском патриархате, пишет "Интерфакс".

Как ранее сообщал Лайф, Константинопольский Синод заявил о решении предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине. Кроме того, Синод снял анафему с глав двух неканонических церквей, в том числе с Филарета из Киевской митрополии.

Собор канонической православной церкви Украины не признал правомерность этих действий и прекратил евхаристическое общение с Константинополем. В УПЦ заявили, что процесс предоставления автокефалии "навязан извне".