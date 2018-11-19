СМИ: Колбаса и сосиски могут подорожать в России на треть

В 2015 году в ВОЗ причислили переработанное красное мясо к канцерогенам — такие продукты повышают риск опухолей, ишемической болезни сердца, инсультов и сахарного диабета.

В Экспертном совете при правительстве РФ предложили ввести акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон, ветчину, — которые учёные считают опасными для здоровья. По данным "Известий", сбор может составить более 160 рублей на 1 кг, в итоге стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%.

Авторы инициативы подчёркивают, что эта мера будет способствовать оздоровлению нации и внесёт вклад в увеличение продолжительности жизни россиян. При этом полученные от акцизов средства предлагают направить на снижение цен на полезные продукты. Например, отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, овощи, зелень и фрукты.

В Минздраве поддержали инициативу, но отметили, что конкретные шаги ещё обсуждаются. В ведомстве напомнили, что подобные меры рекомендованы ВОЗ.

А вот производители мясной продукции идею не оценили. По их мнению, "фискальные инструменты не способствуют укреплению здоровья нации". Кроме того, эксперты подчеркнули, что повышает риск рака только чрезмерное употребление копчёностей.

Как сообщал Лайф, ранее введение налога на обработанные мясные продукты оценили учёные. По их мнению, такая мера может оказать положительное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды.