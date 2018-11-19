Во Владивостоке потушили крупный пожар в ТЦ

Пожарные полностью потушили крупное возгорание в торговом центре во Владивостоке. Справиться с пожаром, площадь которого составила 1,6 тысячи кв. метров, удалось к полудню в понедельник.

— В 11:52 (04:52 мск) полностью ликвидирован пожар в торговом центре на улице Русской во Владивостоке. В результате происшествия никто не пострадал, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Приморскому краю.

Напомним, в ночь на понедельник, 19 ноября, на улице Русской во Владивостоке загорелся торговый центр "Бум".