Руки-Базуки нашёл новую невесту после расставания с экс-участницей "Дома-2"

Олеся Малибу в конце августа бросила Кирилла Терёшина. Пара рассталась, как сообщалось, незадолго до свадьбы.

Кирилл Терёшин, известный как Руки-Базуки, публикует фото с новой девушкой, которую называет своей невестой. Ранее стало известно, что "синтоловый качок" и экс-участница "Дома-2" Олеся Малибу расстались незадолго до свадьбы.

Снимки с новой девушкой он подписывает как "с будущей женой". К слову, его новая возлюбленная — Виктория Якунина, которая известна тем, что попала на видео, когда в полицейской форме пела "блатные" песни.

Ранее Лайф сообщал, что Олеся Малибу рассталась с Терёшиным. Молодые люди изначально договорились, что до свадьбы секса не будет. Однако в какой-то момент Кирилла это не устроило, и, как отмечалось, он пошёл на сторону.