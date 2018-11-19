Россия объявит Браудера в международный розыск

Российская сторона уже пыталась подключить Интерпол к розыску финансиста, однако ранее запросы Москвы сочли "политически мотивированными".

Россия объявит основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в международный розыск. Об этом заявил советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев.

Ранее Браудер стал фигурантом дела о создании преступного сообщества. А эта статья, как пояснил представитель Генпрокуратуры, значима тем, что подпадает под действие Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

— В ближайшее время подозреваемый Браудер будет объявлен в международный розыск с целью задержания и последующей выдачи. Возможность выдачи эта конвенция предусматривает даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче, — прокомментировал Атмоньев.

Ранее сообщалось, что Уильям Браудер с 1995 по 2007 год был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Затем выяснилось, что финансист уклонялся от уплаты налогов. Делал он это через фирмы, которые находились под управлением его фонда Hermitage Capital. А ранее российская сторона возбудила против Браудера новое дело.