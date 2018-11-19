В Генпрокуратуре заявили, что Магнитский мог быть отравлен в интересах Браудера

Его могли устранить с помощью "диверсионных химических веществ "с соединениями алюминия.

Юрист Сергей Магнитский мог быть отравлен в интересах основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Как пояснили в Генпрокуратуре РФ, эта версия подтверждается показаниями журналиста Олега Лурье, который содержался с Магнитским в одном СИЗО.

— В августе 2009 года Магнитский рассказал ему (Лурье. — Прим. ред.), что адвокаты, нанятые Браудером, заставляют его подписать ложное заявление об обстоятельствах хищения из российского бюджета 5,4 млрд рублей, которые впоследствии Браудер использовал в своих интересах, а также чтобы переложить вину, — сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

Сегодня в Генпрокуратуре заявили, что Магнитского могли отравить "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия".