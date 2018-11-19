Бизнесмена Перепеличного могли убить в 2012 году по приказу Уильяма Браудера

Предприниматель скоропостижно скончался во время утренней пробежки близ своего особняка в Британии.

Бизнесмен Александр Перепеличный, который был найден мёртвым у своего особняка в Великобритании в 2012 году, мог быть убит по приказу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом в ходе брифинга заявил советник Генпрокурора РФ Николай Атмоньев, отметив, что в СК направлены материалы для возбуждения уголовного дела.

При этом отмечается, что, если смерть Перепеличного действительно была насильственной, наиболее вероятной является версия о том, что бизнесмен "был убит с целью ликвидации участника очередной провокации", которая была организована Браудером.

Напомним, 44-летний предприниматель скоропостижно скончался во время утренней пробежки близ своего особняка в городе Вейбридж. Британская полиция объявила, что не нашла подозрительных обстоятельств в его смерти. В то же время ранее сообщалось, что в желудке у предпринимателя был обнаружен быстродействующий яд.

В 2016 году сообщалось, что Перепеличный мог работать на британскую разведку.

Ранее Лайф писал о том, что Уильям Браудер стал фигурантом дела о создании преступного сообщества.