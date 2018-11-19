Минсельхоз рассказал, чем грозит введение акциза на колбасы и сосиски

Ранее эксперты подсчитали, что размер сбора может составить более 160 рублей на 1 кг.

Минсельхоз счёл нецелесообразным предложение обложить налогом вредные, по оценке учёных, продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон, ветчину. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

— Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей, — пояснили в Минсельхозе.

В ведомстве сообщили, что проекты документов о введении акциза на колбасные изделия на рассмотрение в министерство не поступали. Минсельхоз также указал, что требования безопасности пищевых продуктов установлены техрегламентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и их корректировка возможна на основе научного обоснования.

Предложение Экспертного совета при Правительстве РФ о введении акциза на продукты переработки красного мяса уже направлено в Минздрав. Налогообложение колбасных изделий предложено с целью оздоровления нации и увеличения продолжительности жизни россиян. По оценке экспертов, сбор может составить более 160 рублей на 1 кг, из-за чего, вероятнее всего, стоимость колбасных изделий вырастет почти на 30%.