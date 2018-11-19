Украинский генерал: США советуют устроить "революционную ситуацию" в Донбассе

Экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, как США советуют Украине создать революцию в Донбассе. Об этом он сообщил украинскому изданию "Обозреватель", отметив, что американская сторона предлагает жёстко перекрыть границу и не пропускать никого и ничего, в том числе электроэнергию и воду.

— И там очень быстро сложится революционная ситуация, — сказал Романенко.

Как ранее писал Лайф, в США пригрозили усилить санкции против России из-за выборов в Донбассе.