Украинский генерал: США советуют устроить "революционную ситуацию" в Донбассе

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Украинский генерал: США советуют устроить "революционную ситуацию" в Донбассе

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Фото © Flickr/ Sona V.

Экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, как США советуют Украине создать революцию в Донбассе. Об этом он сообщил украинскому изданию "Обозреватель", отметив, что американская сторона предлагает жёстко перекрыть границу и не пропускать никого и ничего, в том числе электроэнергию и воду.

— И там очень быстро сложится революционная ситуация, — сказал Романенко.

Как ранее писал Лайф, в США пригрозили усилить санкции против России из-за выборов в Донбассе.

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