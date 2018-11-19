Биткоин рухнул до рекордно низкой цены в этом году

Сегодня криптовалюта торгуется в районе 5300 долларов США, что было только 13 месяцев назад.

Самая популярная криптовалюта — биткоин — вновь рухнула на торгах, обновив минимум этого года. Сейчас её цена достигла $5,3 тысячи за единицу на бирже Bitfinex, следует из данных торгов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Падение составило более чем 6%. Достигнута цена, которая была только в октябре прошлого года. Капитализация биткоина уже упала ниже 100 миллиардов долларов.

Ранее Лайф приводил пять способов потерять биткоины или деньги на их покупку.