Путин рассчитывает на запуск "Турецкого потока" до конца 2019 года

Сегодня президент России принял участие в церемонии завершения строительства морской части газопровода.

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что строительство "Турецкого потока" будет продолжаться в существующем темпе и газопровод будет запущен до конца 2019 года. Об этом российский лидер заявил, находясь в Стамбуле, отметив, что впереди — укладка сухопутной части "Турецкого потока".

— Рассчитываем, что эти работы будут вестись такими же ударными темпами, чтобы запустить газопровод, как и планировалось, до конца 2019 года, — отметил Путин.

Напомним, сегодня президент России принял участие в церемонии завершения строительства морской части "Турецкого потока" в Стамбуле. Путин назвал газопровод важным фактором энергобезопасности Европы. Как ранее писал Лайф, российский лидер подчеркнул, что наша страна является надёжным поставщиком природного газа.