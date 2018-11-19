Украина угрожает выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин

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Украина угрожает выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин

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Фото: AP Photo/Laurent Cipriani

Добавим, сейчас Александр Прокопчук является вице-президентом Интерпола и возглавляет российское бюро организации.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Незалежная приостановит членство в Интерполе, если организацию возглавит российский кандидат Александр Прокопчук.

— В случае если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ІСРО, — пишет Аваков в своём "твиттере".

Он утверждает, что если организацию возглавит россиянин, то это якобы будет противоречить духу и целям Интерпола.

О том, что россиянин Александр Прокопчук может стать следующим главой международной полиции, ранее сообщила Financial Times. Сейчас Прокопчук является вице-президентом Интерпола. Кроме того, с 2011 года он возглавляет российское бюро организации.

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