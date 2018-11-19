Биткоин рухнул ниже психологической отметки в $5 тысяч

Самая популярная криптовалюта обновила минимум с октября 2017 года. Кажется, "биток — всё", как говорят в соцсетях.

Курс биткоина продолжает снижаться, опустившись ниже $5 тысяч. Это абсолютный антирекорд с октября 2017 года. По данным Bloomberg, всего за сутки криптовалюта обвалилась более чем на 10%, составив на торгах в понедельник $4958.

Отметим, что всего несколько часов назад популярная криптовалюта обновила минимум этого года: тогда ещё цена биткоина достигала $5,3 тысячи за единицу на бирже Bitfinex.

Почему рухнул биткоин и стоит ли ждать повышения курса? Читайте в большом материале Лайфа "На дне".