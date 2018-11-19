В Закарпатье перекрыли трассу на Киев, требуя снизить тарифы на газ

Местные жители не пропустили даже специальную машину электриков, которая ехала по аварийному вызову.

В Закарпатской области перекрыто движение на КПП в Нижних Воротах по трассе "Киев — Чоп". Протестующие требуют снизить цены на газ. Об этом сообщает 112.ua

Протестующие не пропустили даже специальную машину электриков, которые ехали по аварийному вызову.

— Стою в пробке на международной трассе "Киев — Чоп", в Нижних Воротах. Селяне протестуют. Хотят таким образом снизить тарифы на газ. Ждут председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, — рассказал работник НЭК "Укрэнерго".

Напомним, депутат Рады ранее предложил "запретить зиму" на Украине из-за дорожающего газа.

19 октября глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября газ для населения подорожает на 23,5%. Согласно документам, оказавшимся в руках СМИ, до 2020 года газ на Украине подорожает ещё дважды: в январе 2020 года цена будет 12 тысяч гривен за тысячу кубометров. До 1 ноября 2018 года цена для розничного потребителя за тот же объём составляет только 6 тысяч гривен.