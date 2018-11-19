В Петербурге завели уголовное дело за порчу блокадной мемориальной надписи

Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело после того, как вандалы закрасили мемориальную надпись об опасности артиллерийских обстрелов в годы блокады Ленинграда. Об этом сообщает газета "Фонтанка".

Надпись гласила: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Такими предупреждениями в годы войны были расписаны многие стены на северных и северо-восточных сторонах улиц, поскольку нацисты обстреливали город дальнобойной артиллерией с юга и юго-запада.

Как отмечает издание, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 214 УК России ("Вандализм"). Однако поиски нарушителей сильно осложнены, поскольку на данном участке Невского проспекта, где всё произошло, нет камер видеонаблюдения. А очевидцы смогли сделать несколько не очень чётких фотографий.

Напомним, 19 ноября стало известно, что вандалы закрасили мемориальную блокадную надпись на доме № 14 на Невском проспекте. Власти сообщили, что надпись уже отмыли и теперь её придётся восстанавливать.