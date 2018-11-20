В ЕС заявили, что изучают "конкретные меры" в связи с ситуацией в Азовском море

ЕС обсуждает "конкретные меры" в связи с ситуацией в Азовском море, они могут быть рассмотрены в ближайшее время. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

— Мы передали ясное послание нашим собеседникам в России, что мы ожидаем от них, что [проверки судов] прекратятся. И мы также изучаем меры... для поддержки затронутых районов на Украине, — цитирует Могерини РИА "Новости".

Она добавила, что ситуация в Азовском море наносит ущерб не только украинской экономике, но также судам под европейскими флагами.

Напомним, ранее украинские пограничники задержали суда "Норд" и "Механик Погодин" под флагом РФ. Кроме того, в ноябре стало известно, что в портах Бердянска и Мариуполя было задержано 15 российских и иностранных судов за заход в порты Крыма. В ответ российские власти усилили пограничные досмотры в своей части Азовского моря.