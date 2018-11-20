Кожемяко зарегистрировали кандидатом в губернаторы Приморья

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Кожемяко зарегистрировали кандидатом в губернаторы Приморья

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Олег Кожемяко.Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Избирательная комиссия Приморского края зарегистрировала врио главы региона Олега Кожемяко в качестве кандидата в губернаторы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря комиссии Наталью Камаеву.

Кожемяко, который идёт на выборы как самовыдвиженец, стал третьим по счёту кандидатом. Ранее крайизбирком уже зарегистрировал Розу Чемерис (партия "За женщин России") и Игоря Степаненко ("Патриоты России").

Напомним, новые выборы губернатора Приморья состоятся 16 декабря. О желании участвовать в них заявляло 22 человека, но документы на регистрацию сдали только 11.

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