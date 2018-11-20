СМИ: Трамп собирается внести Венесуэлу в список стран, финансирующих терроризм

Белый дом готовится добавить Венесуэлу в американский список спонсоров терроризма, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве и внутреннюю административную корреспонденцию. Эксперты издания считают, что это может привести к резкой эскалации с социалистическим правительством Николаса Мадуро.

В списке уже значатся обвиняемые Вашингтоном в неоднократном предоставлении "поддержки актам международного терроризма" Иран, Северная Корея, Судан и Сирия.

На внесение Венесуэлы в список настаивают республиканские законодатели во главе с сенатором от Флориды Марко Рубио. Они ссылаются на предполагаемые связи Венесуэлы с ливанской "Хезболлой", Революционными вооружёнными силами Колумбии и другими группировками.

Дэвид Смилде, старший научный сотрудник Вашингтонского офиса в Латинской Америке (неправительственной организации, выступающей за благополучие стран Латинской Америки и Карибского бассейна), рассказал газете, что эта мера может лишь подорвать легитимность всего списка США, потому что у сенаторов нет прямых доказательств приписываемых Венесуэле действий.

— Я подозреваю, что это будет основано на слухах и источниках сомнительной ценности, — заявил Смилде.

Официально газете отказались комментировать внесение Венесуэлы в этот список. Но журналистам известно, что Госдеп запросил у Минздрава США, Центра по контролю и профилактике заболеваний, а также у Агентства США по международному развитию экспертное заключение, как эта мера скажется на их работе.

Ранее под персональные санкции США попали приближённые лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, высокопоставленные военные и даже его жена. США обвиняют их в коррупции и злоупотреблении властью.

В сентябре этого года президент США Дональд Трамп заявлял, что готов начать переговоры с венесуэльским коллегой, если это спасёт простых венесуэльцев от голода и болезней. Советник Трампа Джон Болтон причислил страну к "тройке тираний" Латинской Америки.