Более 1 млн европейских туристов посетили Россию в 2018 году

С 1 января текущего года Россию посетили 1,12 млн туристов из ЕС. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ.

По данным издания, эта цифра превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 58 тысяч человек. При этом лидером в формировании турпотока стала Германия. Посетить Россию в этом году захотели почти 400 тысяч немцев.

На втором месте со значительным отставанием идёт Великобритания — 114 тысяч человек. Далее с небольшим отрывом друг от друга идут итальянцы (свыше 106 тысяч человек), французы (порядка 95 тысяч) и испанцы (около 77 тысяч).

Отмечается, что традиционно большой турпоток приходит в Россию из Финляндии — около 46 тысяч человек. Также в списках лидеров оказались Нидерланды, Латвия, Австрия и Польша.

При этом самый значительный рост туристической популярности наблюдался среди немцев. Количество гостей из Германии с прошлого года увеличилось на 28,5 тысячи человек.

Однако в некоторых странах люди, напротив, "остыли", как, например, в Финляндии и Испании. Однако в числовом выражении этот спад интереса составил 500 человек и 2 тысячи соответственно.

Впрочем, о возросшей популярности России у европейцев в этом году свидетельствует также то, что Москву признали лучшим городом делового и событийного туризма в мире. Этому способствовал и чемпионат мира по футболу, который ФИФА признала лучшим в истории.