Американке пришлось пять дней выживать в пустыне из-за ошибки Google Maps

За всё это время мимо неё проехал один грузовик, который даже не остановился, а чтобы выжить, девушка питалась сухофруктами, орехами и лапшой, которую смогла приготовить на приборной панели своей машины в самое пекло.

Навигатор Google Maps неправильно проложил маршрут и вывел 24-летнюю студентку из штата Техас на несуществующую дорогу. Как сообщает газета Daily Express, из-за этого ей пришлось выживать в пустыне пять дней.

Амбер Ванхекке отправилась в путешествие по Гранд-Каньону в штате Аризона на машине. Она хотела добраться до Havasu Falls Trail, поэтому ввела в навигаторе соответствующий запрос, но он полностью сбил девушку с маршрута.

— Я всё равно свернула в надежде, что скоро увижу дорогу, — сказала она.

По её словам, вокруг не было дорог и начало темнеть. Кроме того, у девушки перестал работать GPS и закончился бензин. Ванхекке пришлось ждать до утра, чтобы понять, где она. В конечном итоге она пробыла в пустыне пять дней, и за это время мимо неё проехал один грузовик, который даже не остановился.

Чтобы выжить, она питалась сухофруктами, орехами и лапшой, которую смогла приготовить на приборной панели своей машины в самое пекло.

Американка устала ждать и прошла 17 километров пешком, чтобы найти сигнал сотовой связи и вызвать 911. Через 90 минут к ней прибыл вертолёт скорой помощи, и после спасения её доставили в больницу.