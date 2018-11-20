Песков назвал беспрецедентной программу перевооружения Российской армии

Накануне российский лидер призвал усилить армию и флот, не давая втянуть РФ в милитаристскую гонку.

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведёт совещание по вопросам гособоронзаказа и госпрограммы вооружений до 2027 года. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, эта программа беспрецедентна.

— Сегодня состоится очередное совещание с руководящим составом Минобороны и Военно-промышленного комплекса, — отметил представитель Кремля.

На повестке стоит комплексный вопрос: банковское обеспечение, контроль и т.д., пояснил Песков.

— В целом речь идёт о совершенно беспрецедентной программе перевооружений Российской армии, оснащения наших ВС новыми вооружениями, — подытожил он.

Накануне глава государства призвал усилить армию и флот, не давая втянуть РФ в милитаристскую гонку. Президент также назвал приоритетные задачи для развития Вооружённых сил РФ.