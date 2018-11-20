Генпрокуратура выявила 17 тыс. нарушений закона при строительстве Восточного

Следствием заведено более 140 уголовных дел, ущерб от преступлений составил 10 миллиардов рублей.

Семнадцать тысяч нарушений закона выявила Генеральная прокуратура при строительстве космодрома Восточный с 2014 года. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной в ходе интервью на интернет-канале "Эфир".

По его словам, к ответственности привлечено более тысячи человек, среди них и должностные лица.

Куренной отметил, что среди нарушений — затягивание сроков строительства, многомиллиардные хищения бюджетных средств и так далее.

Следствием, как сообщается, заведено более 140 уголовных дел, ущерб от преступлений составил 10 миллиардов рублей.