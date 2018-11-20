В России появятся региональные реестры больных онкологией

Целью проекта является снижение смертности населения от новообразований, в том числе злокачественных.

Министерство здравоохранения России намерено создать в регионах государства системы учёта больных онкологией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на паспорт федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".

Там отмечается, что целью проекта является снижение смертности населения от новообразований. В их числе и злокачественные.

Также ведомство намерено создать 18 референс-центров. Их задачей станет повышение качества проведения диагностических исследований. Центры планируется создать на базе ведущих медицинских учреждений.

В каждом российском регионе также может появиться сеть центров амбулаторной онкологической помощи.