В Совфеде оценили идею штрафовать неработающих россиян за неуплату взносов

Сначала, по словам сенатора Валерия Рязанского, нужно решить вопрос налогообложения самозанятых.

Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает преждевременным предложение обязать неработающих здоровых россиян платить за себя страховые взносы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рязанского, наработке этой практики нужно уделить должное время. Сейчас, по словам сенатора, такие лица и так лишены нескольких видов социальной поддержки.

— На сегодняшний день я бы не форсировал эту тему, а всё-таки форсировал бы тему мотивации выхода из "серой зоны", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать ряд категорий неработающих россиян за неуплату страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медстрахования и Фонд социального страхования.

Напомним, что 15 ноября Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о налогообложении самозанятых — т.н. налоге на профессиональный доход.