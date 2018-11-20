Участвовал в нападении на Будённовск. ФСБ задержала члена банды Шамиля Басаева

В 1995 году группа террористов численностью 195 человек, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила в заложники более 1600 жителей. Тогда погибли 129 человек, ранения получили 415 человек.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Москве участника нападения банды Басаева на Будённовск Ставропольского края в 1995 году. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД России 19 ноября 2018 года на территории Москвы задержан гражданин России Черхигов Хазваха Шамшиденович 1978 года рождения, участвовавший в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников в ходе нападения на город Будённовск Ставропольского края, — говорится в сообщении.

Сейчас Черхигова доставили в СУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Там же ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в 1995 году группа террористов численностью 195 человек, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила в заложники более 1600 жителей Будённовска. Их согнали в местную больницу. В результате вооружённого нападения погибли 129 жителей. В их числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих. Ранения в результате нападения получили 415 человек.

В результате штурма 17 июня освобождён 61 заложник. После переговоров 19 июня террористы освободили оставшихся людей. Ставропольский краевой суд приговорил к различным срокам лишения свободы 31 участника данного преступления.