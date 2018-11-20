"Шибануло давление". Лолита отменила концерты из-за экстренной госпитализации

И это далеко не первый раз, когда исполнительница чувствует себя неважно из-за высокого давления. Ранее она вышла к поклонникам в Санкт-Петербурге уставшей и с запахом лекарств.

Певица Лолита была вынуждена прервать 19 ноября концерт в белорусском Могилёве. Об этом сообщает издание "Могилёвские новости".

— У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста, — приводит её слова местное издание.

Как стало известно, давление у певицы поднялось ещё до начала концерта, медики пытались его сбить, но действия врачей ситуацию не исправили.

Из городского Ледового дворца исполнительницу увезли в одну из клиник Могилёва.

Стоит добавить, что это далеко не первый случай, когда артистке стало плохо во время выступления. Так, 13 ноября поклонники Лолиты три часа ждали певицу после её концерта в Санкт-Петербурге. Как отметили фанаты артистки, после выступления она вышла к ним уставшей и с запахом лекарств. Тем не менее она раздала поклонникам автографы, а также охотно фотографировалась с желающими.

Позднее исполнительница рассказала, что в последнее время появляется на публике в уставшем состоянии из-за высокого давления.