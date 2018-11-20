Суд приговорил экс-супругу Джигарханяна к 200 часам обязательных работ

Бывшую супругу Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую приговорили к 200 часам обязательных работ по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.
— По версии обвинения, женщина организовала установку в одном из рабочих кабинетов театра бескорпусной видеокамеры, которая была вмонтирована в потолочный плинтус в целях ведения скрытого видеонаблюдения, — говорится в сообщении.
Видеозапись, которая содержала в себе личную тайну, в дальнейшем была продемонстрирована в СМИ.
Как сообщает телеграм-канал Life Shot, Цымбалюк-Романовская должна выплатить бывшему мужу 200 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что народный артист СССР Армен Джигарханян подал иск о возмещении морального ущерба на сумму три миллиона рублей к экс-супруге Виталине Цымбалюк-Романовской.
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