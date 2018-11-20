США ввели санкции против двух российских компаний

В списке также значатся иранская компания Tadbir Kish и шесть физических лиц, включая Андрея Догаева, заместителя директора "Промсырьёимпорта".

Соединённые Штаты Америки ввели санкции против двух российских компаний по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию. Об этом сообщает Министерство финансов США.

В частности, речь идёт о ФГУП "Промсырьёимпорт" и ООО "КГК" (английское название — Global Vision Group). В списке также значатся иранская компания Tadbir Kish и шесть физических лиц, включая Андрея Догаева, заместителя директора "Промсырьёимпорта".

Американские власти подозревают эти компании в том, что они способствуют скрытым поставкам иранской нефти в Сирию в обход американских санкций.

Организатором поставок значится гражданин Сирии Мохаммед Амер аш-Швики и его компания Global Vision Group, расположенная в России.