Порошенко продал судостроительный завод за 300 млн долларов

Помимо украинского президента акциями предприятия также владел депутат Верховной рады Игорь Кононенко.

Кипрская компания Еwins Limitеd выкупила у президента Украины Петра Порошенко и депутата Верховной рады Игоря Кононенко акции ПАО "Завод "Кузница на Рыбальском" на сумму 300 миллионов долларов.

Как сообщает УНИАН, ценные бумаги принадлежали инвестиционным фондам Порошенко и Кононенко. Сообщается, что компания выкупила более трёх миллионов акций завода, большая часть из которых — 2,5 миллиона — принадлежала президенту Украины.

Самая высокая цена одной акции, которую приобрела Еwins Limitеd, составила 93 доллара США.

Отмечается, что бенефициаром Еwins Limitеd является украинский бизнесмен Сергей Тигипко. Завод "Кузница на Рыбальском" расположен в Киеве и специализируется на производстве танкеров-химовозов, рыболовных траулеров, сухогрузов, контейнеровозов и ремонте судов.

Как писал ранее Лайф, Пётр Порошенко подписал договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском", однако сумма сделки не разглашалась.