На лётном поле в "Шереметьево" обнаружены человеческие останки

Воздушное судно было решено не возвращать в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях, но на лётное поле были отправлены сотрудники авиационной безопасности.

Человеческие останки обнаружены на лётном поле в московском аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе воздушной гавани.

— Экипаж пассажирского лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлётно-посадочной полосе (ВПП) во время разгона, — говорится в сообщении.

Воздушное судно было решено не возвращать в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях, но на лётное поле были отправлены сотрудники авиационной безопасности для инспекции взлётно-посадочной полосы.

— По прибытии на место они доложили об обнаружении человеческих останков, — добавил источник.

Для установления личности погибшего потребуется экспертиза. Обстоятельства попадания человека на лётное поле выясняются.