"Решённое дело". В Турции рассказали о покупке российских комплексов С-400

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"Решённое дело". В Турции рассказали о покупке российских комплексов С-400

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ЗРК С-400. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с американским коллегой Майком Помпео заявил, что покупка Анкарой российских ЗРК С-400 должна состояться.

— Эта сделка — решённое дело, я не могу её отменить, — цитирует Reuters Чавушоглу.

Он также отметил, что Турция намерена продолжать приобретение вооружения у союзников.

Ранее сообщалось, что власти США отговаривают Анкару от покупки комплексов С-400 у Москвы. В качестве альтернативы Штаты хотели предложить Турции комплексы ПВО THAAD и Patriot PAC-2.

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