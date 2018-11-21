"Решённое дело". В Турции рассказали о покупке российских комплексов С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с американским коллегой Майком Помпео заявил, что покупка Анкарой российских ЗРК С-400 должна состояться.
— Эта сделка — решённое дело, я не могу её отменить, — цитирует Reuters Чавушоглу.
Он также отметил, что Турция намерена продолжать приобретение вооружения у союзников.
Ранее сообщалось, что власти США отговаривают Анкару от покупки комплексов С-400 у Москвы. В качестве альтернативы Штаты хотели предложить Турции комплексы ПВО THAAD и Patriot PAC-2.
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