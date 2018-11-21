Арестованный Киевом в ответ на контрсанкции РФ сухогруз покинул Украину

Сухогруз Comet, арестованный украинскими властями в ответ на российские санкции, покинул Незалежную. Об этом говорят данные мониторингового ресурса MarineTraffic.
Судно, которое принадлежит компании из Нидерландов, ходит под флагом Либерии и управлением сингапурской фирмы, покинуло порт Мариуполя и через пролив Босфор вышло в Мраморное море.
Об аресте судна, следовавшего из России, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в начале ноября. По его словам, на сухогрузе находилось три тысячи тонн продукции Алчёвского металлургического комбината. Генпрокурор заявил, что задержание судна — ответ на санкции России.
При этом, по данным СМИ, ответственность за груз несёт получатель — некая бельгийская компания, а большая часть экипажа судна — украинцы. Среди моряков на борту всего один россиянин.
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