В Московском зоопарке родился детёныш краснокнижной гориллы

Это очень важное пополнение в семействе приматов, ведь популяция равнинной гориллы находится на грани исчезновения.

В Московском зоопарке появился на свет детёныш равнинной гориллы. Об этом сообщает официальный Instagram питомника.

Маленькая самка родилась во вторник, 13 ноября. Увидеть её вместе с родителями можно в "Доме обезьян". Имя новорождённому пока ещё не выбрали.

Популяция равнинных горилл — на грани исчезновения. Этот вид даже занесен в Красную книгу.

Ранее в Московском зоопарке впервые за 15 лет появился на свет детёныш мартышки диана.