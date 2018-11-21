В Московском зоопарке родился детёныш краснокнижной гориллы

В Московском зоопарке появился на свет детёныш равнинной гориллы. Об этом сообщает официальный Instagram питомника.
Маленькая самка родилась во вторник, 13 ноября. Увидеть её вместе с родителями можно в "Доме обезьян". Имя новорождённому пока ещё не выбрали.
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А у нас радостная и долгожданная новость: у равнинных горилл Киры и Визури родился детеныш Маленькая самочка (как установили наши специалисты после визуального осмотра) появилась на свет 13 ноября. Приходите знакомиться с ней в "Дом обезьян"! Vd: Н.Назарова #zoo #nature #animals #fun #wildlife #apes #monkeys #gorillas #newborn #baby #parenting #childhood #cute #curious #tenderness #family #love #московскийзоопарк
Популяция равнинных горилл — на грани исчезновения. Этот вид даже занесен в Красную книгу.
Ранее в Московском зоопарке впервые за 15 лет появился на свет детёныш мартышки диана.
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