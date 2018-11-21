Джабаров назвал глупостью слова Киева о "проседании" Крымского моста

По словам сенатора, увидеть разрушенный мост является "голубой мечтой" украинских властей.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров назвал глупостью заявления Киева о "проседании" Крымского моста.

— У меня просто профессия гражданская — инженер-строитель, поэтому, честно говоря, я не очень понимаю, как можно на расстоянии теоретически определить просадку моста. Для этого есть специальные приборы, поэтому это полная глупость, — сказал сенатор в беседе с Лайфом.

Он добавил, что украинским властям "приснился сладкий сон, который называется "разрушение Крымского моста".

— Глупость полная! Этот мост простоит не меньше ста лет, как говорят специалисты. Я понимаю, что это голубая мечта Киева увидеть разрушенный мост, — резюмировал Джабаров.

Накануне СМИ со ссылкой на Министерство по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины сообщили, что арка ж/д сообщения в центре моста якобы поднимается со скоростью до 30 мм в год, а автомобильная — проседает до 32 мм в год. В Крыму назвали мифом слова Киева о "проседании" моста через Керченский пролив.

Самый протяжённый в России — Крымский — мост планировалось запустить в декабре текущего года, но работы были завершены с опережением графика. Длина моста составляет 19 километров. Открывал его лично президент РФ Владимир Путин. Движение поездов планируется запустить в декабре 2019 года.