Инструкция по применению. Как выбрать красную икру к новогоднему столу

Эксперты рассказали, как не получить "кашу в банке" вместо икры и почему важно внимательно смотреть температуру в холодильной камере.

Специалисты "Роскачества" в преддверии Нового года опубликовали памятку о том, как правильно выбрать одно из главных украшений новогоднего стола — красную икру. Вот несколько простых шагов, как не ошибиться на рынке или в супермаркете.

— Малейшее нарушение температуры в цепочке "от моря до прилавка" может повлиять и на качество, и на безопасность. Иногда ни рыболовная компания, ни предприятие-переработчик никак не могут повлиять на весь процесс транспортировки и хранения этого требовательного продукта, — заявила Елена Саратцева, заместитель руководителя "Роскачества".

Икру могут получать из кеты, горбуши, кижуча, нерки. В баночку могут положить "кашу" из икры разных рыб. Не хотите? Берите ГОСТ Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Икра первого сорта густая, рассыпчатая и слабо солёная. А ещё у неё пряный запах Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Хорошую икру зачастую производят в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идёт на нерест (с середины мая по октябрь-декабрь) Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

При переворачивании банки икра не должна моментально начинать ползти по стенкам Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

Выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Банка икры ни в коем случае не должна быть вздутой. Иначе это признак наличия в икре недопустимых видов микробов Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов