В Санкт-Петербурге снимут документальный фильм о детях Николая II

Как отметили на киностудии "Лендок", картина повествует о жизни великих княжон и цесаревича через призму исторических документов, дневников и личных писем.

Режиссёр Мария Поприцак снимет в Санкт-Петербурге документальный фильм о судьбе детей российского императора Николая II. Об этом сообщает пресс-служба студии документальных фильмов "Лендок".

— Картина повествует о жизни великих княжон и цесаревича через призму исторических документов, дневников и личных писем, — говорится в сообщении.

Старт съёмок запланирован этой зимой, а публике он будет представлен уже в конце следующего года.

Как отметили на киностудии, фильм ответит на ряд вопросов. К примеру, "Какая песня была любимой у княжны Ольги?", "В кого была влюблена Татьяна?", "Как Алексей хотел управлять государством?".

Поприцак является выпускницей Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. В копилке её работ — лента "Я здесь" (2013 год) о молодом поколении, а также "Девочки" (2015 год) о жизни детей и подростков в блокадном Ленинграде.