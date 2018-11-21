Валдайского поэта-каннибала осудили на 19 лет

Обвиняемый расправился с местной жительницей после того, как между ними возникла ссора на фоне внезапной личной неприязни.

В Новгородской области суд вынес приговор местному жителю, который жестоко убил молодую женщину. Об этом сообщает СУ СКР по региону. Осуждённым оказался валдайский поэт Дмитрий Лучин, который в 2016 году номинировался на национальную премию.

Следствие установило, что 8 марта 2017 года Лучин вместе с девушкой 1995 года рождения находился у неё в квартире, где они распивали крепкие напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора на фоне внезапной личной неприязни. Преступник вооружился ножом и бутылкой и много раз ударил девушку, после чего надругался над её телом. Следователям также удалось доказать факт каннибализма.

В итоге суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.

А в конце сентября на Кубани завершили расследование уголовного дела в отношении Натальи Бакшеевой, известной как супруга "краснодарского людоеда". Ей грозит длительный срок заключения за подстрекательство к убийству. Экспертами НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Бакшеева признана вменяемой.