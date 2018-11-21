Водители с еврономерами заблокировали дороги в пяти регионах Украины

В первый день протестов автомобилисты перекрыли движение в 47 украинских городах.

На Украине владельцы автомобилей с европейскими номерами перекрыли движение в пяти регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба агентства "Укравтодор".

— По состоянию на утро (21 ноября. — Прим.Лайфа) продолжаются акции протеста с частичным блокированием движения автотранспорта в следующих областях: Волынской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, — говорится в сообщении.

Водители требуют отмены законов, устанавливающих базовую ставку акцизного налога на авто, ввезённые из Европы: 50 евро на машины с объёмом двигателя до трёх литров, 100 евро — с мотором более трёх литров. Самые крупные протесты проходят в Киеве, Ровно, Сумах, Николаеве, Запорожье, Кривом Роге, Полтаве и на основных транспортных магистралях.

Как писал ранее Лайф, первые протесты прошли накануне в Киеве и ещё 46 украинских городах.