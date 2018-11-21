Уволенная за расизм журналистка NBC получит $30 млн

В прошлом году она подписала трёхлетний контракт с компанией Comcast, владеющей NBC, на сумму 69 миллионов долларов.

Известная американская журналистка Мегин Келли, уволенная с телеканала NBC за высказывания, которые посчитали расистскими, получит 30 миллионов долларов за расторжение трудового договора.

Как сообщает издание Page Six, в 2017 году Келли подписала контракт с компанией Comcast, которая владеет NBC, на 69 миллионов долларов. Договор был рассчитан на три года. Согласно условиям расторжения соглашения, Келли может получить только часть этой суммы — 30 миллионов.

Эту информацию подтвердили в The Wall Street Journal. При этом сообщается, что из-за сложностей с оформлением бумаг журналистка свои деньги всё ещё не получила. Предполагалось, что Келли выплатят компенсацию ещё несколько недель назад.

Напомним, Мегин Келли была уволена с телеканала NBC после её высказываний, которые сочли расистскими: в эфире она размышляла на тему традиции красить лица в чёрный цвет на Хеллоуин. Ранее сообщалось, что журналистка намерена взыскать с руководства канала 50 миллионов долларов.