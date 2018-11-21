Порошенко решил декоммунизировать Днепропетровскую область

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Порошенко решил декоммунизировать Днепропетровскую область

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Пётр Порошенко. Фото: © flickr.com / Chatham House

В 2016 году в рамках декоммунизации в Незалежной был переименован Днепропетровск в Днепр, но название области осталось прежним.

Украинский лидер Пётр Порошенко внёс в Верховную раду страны проект закона о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую. Об этом сообщает его пресс-служба.

Переименование области Порошенко хочет "для предотвращения дальнейшего использования в названии области символики коммунистического тоталитарного режима".

Напомним, что в 2016 году украинские власти в рамках декоммунизации переименовали город Днепропетровск в Днепр, а Кировоград в Кропивницкий, но названия областей остались прежними — Днепропетровская и Кировоградская.

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