Порошенко решил декоммунизировать Днепропетровскую область

Украинский лидер Пётр Порошенко внёс в Верховную раду страны проект закона о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую. Об этом сообщает его пресс-служба.
Переименование области Порошенко хочет "для предотвращения дальнейшего использования в названии области символики коммунистического тоталитарного режима".
Напомним, что в 2016 году украинские власти в рамках декоммунизации переименовали город Днепропетровск в Днепр, а Кировоград в Кропивницкий, но названия областей остались прежними — Днепропетровская и Кировоградская.
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