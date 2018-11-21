$100 тогда и сейчас. Украинские СМИ вычислили "индекс Евромайдана"

В день пятилетней годовщины Евромайдана журналисты украинского издания "Вести" сравнили "стоимость" 100 долларов до протестов в Киеве с их ценностью в настоящий момент. Выводы оказались отнюдь не праздничными.

По данным "Вестей", до Евромайдана один доллар стоил восемь гривен, соответственно 100 долларов — 800 гривен. По курсу на 21 ноября 2018 года 100 долларов стоят чуть более 2,7 тысячи гривен. Средняя зарплата по стране в 2013 году составляла 3600 гривен, в то время как сейчас — более девяти тысяч гривен. Однако в долларовом эквиваленте зарплаты украинцев упали с 450 долларов в 2013 году до 350 долларов в 2018-м. При этом в несколько раз выросли тарифы ЖКХ: бытовой газ подорожал в девять раз, электричество — в пять.

Журналисты подсчитали, что в 2013 году на среднюю зарплату украинца можно было купить 720 буханок хлеба, а в 2018 году — 600. Кроме того, продукты из потребительской корзины украинца существенно выросли в цене. Также в Киеве в четыре раза выросла стоимость проезда в метро, а по всей стране наблюдается рост цен на железнодорожные и авиабилеты.

Напомним, ровно пять лет назад в Киеве начались протесты против внезапной отмены прежней властью подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Изначально мирные митинги в дальнейшем переросли в вооружённые столкновения, а затем в госпереворот.

Спустя пять лет депутат Верховной рады, бывший член Оппозиционного блока Юрий Бойко заявил, что украинцы стали жертвами грандиозного обмана, а большую часть из них превратили в нищих.