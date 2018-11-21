Под Иркутском парочка "скормила" банкомату полмиллиона купюрами "банка приколов"

Теперь суд приговорил их к двум годам лишения свободы условно, и они обязаны возместить весь ущерб банку.

Пара из Иркутской области обманула банкомат Сбербанка и внесла в него около 430 тысяч рублей купюрами "банка приколов". Об этом сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда.

Ещё в марте этого года они купили пятитысячную купюру "банка приколов" и попробовали внести её на счёт карты, и у них это получилось.

Несколько дней подряд они покупали в городах купюры различного номинала и зачисляли их через тот же банкомат на личный счёт. На карту подсудимой было зачислено в общей сложности 428 000 рублей.

После этого они снимали денежные средства и покупали телефоны, технику и украшения. Оба признали вину и способствовали раскрытию дела.

Суд приговорил их к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, они обязаны возместить ущерб Сбербанку.