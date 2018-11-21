"Горько слышать". Детский психолог раскритиковал идею отмены ЕГЭ

Постоянные изменения в системе образования могут негативно сказываться на поколении, в эпоху которого они происходят. Об этом в беседе с Лайфом рассказала детский психолог Надежда Рябичкина.

— У нас система образования не успевает за теми новшествами, которые постоянно внедряются. У нас так получается, что каждое поколение всё равно живёт в эпоху перемен, это, наверное, нездорово. Первые ребята, которые сдавали ЕГЭ, они были к этому совершенно неготовы, потому что их готовили к экзаменам, им было сложнее всего, — отметила Рябичкина.

Эксперт подчеркнула, что сейчас различные тестирования и проверки знаний для школьников проходят начиная с первого класса. Делается это с целью продемонстрировать какой-то результат на общегородском или федеральном уровне. Тем детям, которые обучаются сейчас, будет намного проще сдавать ЕГЭ.

— И когда сейчас начинают говорить о том, что хорошо бы ЕГЭ убрать, то горько это всё слышать, так что действительно, те дети, которые готовятся к ЕГЭ, скорее всего, сдавать его не будут. Вы знаете, хорошо, когда изменения происходят снизу, когда они как-то уже назрели и ты понимаешь, в каком состоянии программы, по которым ты предлагаешь сдавать то или иное испытание, — продолжила Рябичкина.

По мнению психолога, негативно на образование влияет оторванность авторов подобных предложений от реальной ситуации в школах. Она отметила, что развитие профориентации является хорошей инициативой, однако не всегда способности и склонности человека могут совпадать с его желаниями.

— С какой стати мы должны человечку диктовать, что, мол, ты прекрасно рисуешь! Он отвечает: но я не люблю это делать! Желание, оно дорого стоит, поэтому просто рекомендовать, советовать — да, но вот способы воплощения вызывают огромные вопросы и опасения, — подытожила Рябичкина.

Ранее Лайф рассказывал, что заместитель главы Комитета Государственной думы России по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить единый государственный экзамен системой определения талантов у школьника на ранней стадии. В беседе с Лайфом заслуженный учитель России Ефим Рачевский назвал данную инициативу странной.