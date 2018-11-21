Москалькова призвала назначить Вышинскому независимое медицинское обследование

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась повторно в международные правозащитные организации с просьбой назначить независимое медицинское обследование арестованному журналисту Кириллу Вышинскому. Об этом омбудсмен рассказала в беседе с журналистами.
Москалькова отметила, что не получала информации о допуске к Вышинскому кардиолога, несмотря на то что суд на Украине вынес решение об обследовании главы портала РИА "Новости-Украина".
Уполномоченный подчёркивает, что каждый день её информируют адвокаты журналиста и правозащитники.
Напомним, главреда РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в поддержке ДНР и ЛНР, а также государственной измене. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В начале июня на заседании суда Вышинский отказался от украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина.
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