Москалькова призвала назначить Вышинскому независимое медицинское обследование

Омбудсмен отмечает, что ежедневно получает информацию о состоянии журналиста от его адвокатов и правозащитников.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась повторно в международные правозащитные организации с просьбой назначить независимое медицинское обследование арестованному журналисту Кириллу Вышинскому. Об этом омбудсмен рассказала в беседе с журналистами.

Москалькова отметила, что не получала информации о допуске к Вышинскому кардиолога, несмотря на то что суд на Украине вынес решение об обследовании главы портала РИА "Новости-Украина".

Уполномоченный подчёркивает, что каждый день её информируют адвокаты журналиста и правозащитники.

Напомним, главреда РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в поддержке ДНР и ЛНР, а также государственной измене. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В начале июня на заседании суда Вышинский отказался от украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина.