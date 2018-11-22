Убил 19 женщин. "Сибирскому Чикатило" повторно вынесли пожизненный приговор

Чуплинский также должен выплатить по миллиону рублей пяти потерпевшим в качестве морального вреда.

Новосибирский областной суд повторно приговорил бывшего милиционера Евгения Чуплинского к пожизненному сроку. Его называют Сибирским Чикатило, ведь преступника признали виновным в убийстве 19 женщин. О приговоре сообщила областная прокуратура.

— При новом рассмотрении дела суд не увидел оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности за убийства и приговорил его к пожизненному лишению свободы, — сообщили в надзорном ведомстве.

Свой срок бывший сотрудник правоохранительных органов будет отбывать в колонии особого режима. Суд также постановил, что Чуплинский должен заплатить по миллиону рублей в качестве компенсации пяти потерпевшим.

В первый раз убийце вынесли пожизненный приговор в марте. В сентябре это решение было отменено Верховным судом — он усмотрел ряд процессуальных нарушений.

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