Стала известна причина задержания рэпера Хаски

Стала известна причина задержания Дмитрия Кузнецова, известного как рэпер Хаски. Краснодарская полиция уже составила на него три административных протокола, по каждому из которых исполнителю грозит 15 суток ареста.
— Организация массового пребывания граждан в общественных местах, публичные призывы к массовому одновременному пребыванию и (или) передвижению граждан в общественных местах, мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти, отказ пройти медицинское освидетельствование, — объяснил его адвокат Алексей Аванесян, написав в "Фейсбуке".
Сегодня состоится суд над рэпером. Таким образом, Хаски может грозить 45 суток административного ареста.
Как уже сообщал Лайф, рэпер Хаски накануне был задержан в Краснодаре во время выступления перед своими поклонниками.
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