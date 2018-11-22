Скажи димедролу нет! ГИБДД хочет приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам

Новый список запрещённых для водителей препаратов будет составляться сотрудниками МВД и Минздрава России.

Госавтоинспекция планирует приравнять эффект от рядя лекарств к алкогольному и наркотическому опьянению. Как сообщает RT, сейчас на законодательном уровне невозможно вынести положительное заключение об опьянении водителя, который употребляет, к примеру, фенобарбитал или димедрол.

Как сообщается, садясь за руль водители нарушают инструкцию к лекарствам.

По словам начальника управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александра Быкова, в акте медицинского освидетельствования указывается лишь название и концентрация препарата, обнаруженные по результатам химико-токсикологических исследований.

Быков также отметил, что в пункте 2.7 ПДД есть запись о том, что управлять транспортом под действием лекарств, которые ухудшают реакцию и внимание, запрещается, но в статье 12.8 КоАП, в которой речь идёт об ответственности за нетрезвое вождение, об эти препаратах ничего не говорится.

Список новых запрещённых для водителей препаратов и их пороговые значения будут составляться сотрудниками МВД совместно с Министерством здравоохранения России.