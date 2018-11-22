Китайские магазины объявили бойкот Dolce & Gabbana после расистской рекламы

Также из-за скандала ряд китайских деятелей шоу-бизнеса объявили о разрыве отношений с брендом.

Крупнейшие китайские платформы электронной торговли сняли с продаж товары Dolce & Gabbana. Всё это произошло после скандала вокруг итальянского Дома моды, в котором оказался бренд из-за выхода рекламы модного показа в Шанхае, сообщает Bloomberg.

На платформах Taobao, Tmall и JD по поиску бренда появляется сообщение "ничего не обнаружено".

Из-за скандала о разрыве отношений с брендом объявили ряд китайских деятелей шоу-бизнеса, а многие китайские звёзды и модельные агентства, которые должны работать на шоу в Шанхае, отказались от участия.

Масло в огонь подлили комментарии к видео в "Инстаграме" с оскорблениями в адрес Китая и его жителей якобы от имени сооснователя компании Стефано Габбана. Позднее бренд извинился за публикации и начал внутреннее расследование, сообщив, что их аккаунт в социальной сети взломали.

На видео, из-за которого Dolce & Gabbana оказалась в центре скандала, китайская модель ест палочками итальянские блюда, а мужской голос за кадром даёт ей наставления, как лучше с этим справиться. После этого компанию обвинили в расизме и сексизме.