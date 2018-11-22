В Twitter появился официальный аккаунт убитого 55 лет назад Кеннеди

Как отмечается в пресс-релизе Библиотеки фонда Джона Кеннеди, в микроблоге будут публиковаться цитаты 35-го президента Штатов, чтобы донести его идеи до "поколения Интернета".

Официальный аккаунт 35-го президента США Джона Кеннеди появился в "Твиттере" накануне 55-летней годовщины со дня его убийства. Об этом сообщается в пресс-релизе Библиотеки фонда Джона Кеннеди.

Его целью, как отметили создатели, является информирование "поколения Интернета" об идеях и словах Кеннеди.

— На протяжении тысячи дней на своей должности президент Кеннеди обращался к наиболее благородным чувствам американцев, стремясь объединить страну и подбодрить людей во время борьбы за гражданские свободы и мрачной реальности ядерной эпохи, — говорится в сообщении.

В верифицированном аккаунте будут публиковаться точные цитаты бывшего президента, чтобы подчеркнуть актуальность его слов в наше время. Ряд заявлений уже опубликован.

— Ничто само по себе не происходит, нужно этого добиваться, — цитируют Кеннеди на странице в социальной сети.

— Я надеюсь, что Америка будет вызывать уважение по всему миру не только своей силой, но и цивилизованностью, — сообщается в другом посте.

Напомним, Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в ходе поездки в Даллас. Согласно официальной версии, его застрелил снайпер-одиночка Ли Харви Освальд, но споры по поводу обстоятельств и причин убийства 35-го президента Америки не утихают до сих пор.

Документы по этому делу были засекречены американским конгрессом в 1992 году. Первую часть засекреченных материалов впервые обнародовали в июле, последнюю — в январе прошлого года.